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Posted 29 июля 2019, 04:48

Published 29 июля 2019, 04:48

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

Жительница Башкирии подарила семье сына выигрышный билет

29 июля 2019, 04:48
Выигрыш мужчина решил взять деньгами.

Накануне, 28 июля, стала известна история выигрыша жителя Екатеринбурга Ильнура Яомухаметова, которому подарила счастливый билет его мама из Башкирии. В итоге мужчина выиграл квартиру. Подробности опубликованы на сайте лотереи.

По словам счастливчика, счастливый билет его мама, живущая в Башкирии, подарила его жене. Она отправила подарок по почте семье сына. В итоге супруга Ильнура выиграла квартиру стоиомстью 2,5 млн рублей.

Выигрыш счастливые супруги решили получить деньгами, часть они подарили на свадьбу родственнице, а остальное ушло на погашение ипотеки и подарки.

Интересно, что та история произошла еще в марте прошлого года, но широко известна стала только теперь, после публикации в СМИ.

#Татьяна Майорова,#Общество#Новости#Игровой бизнес
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