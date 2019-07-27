В Башкирии легковушка врезалась в столб — четверо парней получили серьезные травмы

Posted 27 июля 2019, 09:31
Published 27 июля 2019, 09:31
Modified 17 октября 2022, 20:09
Updated 17 октября 2022, 20:09
Сегодня, 27 июля, на улице парковой в селе Кармаскалы в 7 утра «четырнадцатая» на большой скорости врезалась в столб, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.
За рулем автомобиля находился 20-летний местный житель. Молодой человек не справился с управлением и съехал в кювет, где наехал на железобетонную электроопору.
Вместе с водителем в салоне находились три пассажира, двум из которых по 20 лет, одному — 17. Всех четверых после аварии госпитализировали, двое находятся в тяжелом состоянии. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.