mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 июля 2019, 09:31

Published 27 июля 2019, 09:31

Modified 17 октября 2022, 20:09

Updated 17 октября 2022, 20:09

В Башкирии легковушка врезалась в столб — четверо парней получили серьезные травмы

27 июля 2019, 09:31
20-летний водитель не справился с управлением.

Сегодня, 27 июля, на улице парковой в селе Кармаскалы в 7 утра «четырнадцатая» на большой скорости врезалась в столб, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

За рулем автомобиля находился 20-летний местный житель. Молодой человек не справился с управлением и съехал в кювет, где наехал на железобетонную электроопору.

Вместе с водителем в салоне находились три пассажира, двум из которых по 20 лет, одному — 17. Всех четверых после аварии госпитализировали, двое находятся в тяжелом состоянии. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

#Роман Фаткуллин#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика