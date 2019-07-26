Лавров встретился с главой МИД ЮАР

Posted 26 июля 2019, 13:25
Published 26 июля 2019, 13:25
Modified 17 октября 2022, 20:09
Updated 17 октября 2022, 20:09
В частности, как сообщает RT, особое внимание было уделено расширению торгово-экономических и гуманитарных отношений.
Подчеркивается, что у обеих сторон присутствует заинтересованность в развитии политического диалога, а также нацеленность на продуктивную работу в ООН, БРИКС G20 и других площадках.
На встрече были подняты вопросы интеграции в Африке. Также подчеркнута не имеющий альтернативы принцип «африканским проблемам – африканское решение» при поддержке мирового сообщества.