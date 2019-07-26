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Posted 26 июля 2019, 13:25

Published 26 июля 2019, 13:25

Modified 17 октября 2022, 20:09

Updated 17 октября 2022, 20:09

Лавров встретился с главой МИД ЮАР

26 июля 2019, 13:25
Состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова и главы МИД ЮАР Наледи Пандор, в ходе которой они поговорили о совместной работе на международных площадях Африки.

В частности, как сообщает RT, особое внимание было уделено расширению торгово-экономических и гуманитарных отношений.

Подчеркивается, что у обеих сторон присутствует заинтересованность в развитии политического диалога, а также нацеленность на продуктивную работу в ООН, БРИКС G20 и других площадках.

На встрече были подняты вопросы интеграции в Африке. Также подчеркнута не имеющий альтернативы принцип «африканским проблемам – африканское решение» при поддержке мирового сообщества.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика#Новости
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