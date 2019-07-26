Кличко в эфире программы снова не смог выговорить слово

Posted 26 июля 2019, 10:44
Published 26 июля 2019, 10:44
Modified 17 октября 2022, 20:09
Updated 17 октября 2022, 20:09
В студии «Радио Свобода» киевский градоначальник и ведущий Виталий Портников обсуждали тему снятия политика с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). В ходе беседы у Кличко возникли проблемы с произношением фразы «судебных экспертиз».
Мэр Киева хотел сказать, что он обратился в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. На слове «судебных» у Кличко произошла заминка. В итоге политику с произношением помог ведущий программы.