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Posted 26 июля 2019, 10:44

Published 26 июля 2019, 10:44

Modified 17 октября 2022, 20:09

Updated 17 октября 2022, 20:09

Кличко в эфире программы снова не смог выговорить слово

26 июля 2019, 10:44
На YouTube-канале «Радио Свобода» мэр Киева Виталий Кличко во время съемок программы «Ваша свобода» запнулся на словосочетании «судебных экспертиз».

Участники передачи общались на украинском языке. Об этом информирует RNS.

В студии «Радио Свобода» киевский градоначальник и ведущий Виталий Портников обсуждали тему снятия политика с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). В ходе беседы у Кличко возникли проблемы с произношением фразы «судебных экспертиз».

Мэр Киева хотел сказать, что он обратился в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. На слове «судебных» у Кличко произошла заминка. В итоге политику с произношением помог ведущий программы.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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