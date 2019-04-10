Башкирия вошла в топ-5 по числу жалоб пациентов с ВИЧ на дефицит лекарств

Согласно исследованию, проведенному аналитиками проекта «Коалиция по готовности к лечению», Башкирия находится на четвертом месте по количеству сообщений о перебоях с лекарствами для пациентов с ВИЧ. За 2018 год поступила 21 жалоба. На первом месте находится Алтайский край – 46 жалоб, на втором и третьем месте – Кемеровская область и Краснодарский край – 24 и 23 обращений соответственно.
От общего числа жалоб жителей регионов 58% связаны с нехваткой препаратов. В 31% случаев сообщения касались замены лекарств в связи с отсутствием оригинальных препаратов, в 27% случаев было отказано в выдаче антиретровирусных препаратов. В 35 регионах вообще отказались от закупки таких лекарств. В 2018 году минздрав России потратил на закупку препаратов для ВИЧ-инфицированных 20,5 млрд рублей, что меньше объема 2017 года на 800 млн рублей.
Замминистра здравоохранения Башкирии Гульнара Зиннурова сообщила Медиакорсети, что лекарства закупаются в полном объеме, жалоб на недостаток препаратов в минздрав не поступало. Наоборот, по ее словам, пациентов приходится уговаривать принимать антиретровирусные препараты.
- Есть трудности у медработников, которые практически ходят к ним домой, проводят разъяснительную работу, - прокомментировала замминистра.
В Башкирии, как и в целом по стране, в последние годы происходит увеличение числа лиц с ВИЧ-инфекций. Начиная с 1987 года выявлено 31,288 тысяч ВИЧ-инфицированных, сообщила в своем докладе Гульнара Зиннурова. В 2018 году зарегистрировано 2,782 тысяч новых случаев (в 2017 году было 2,736 тысяч.). К концу 2018 года в республике проживали 21,303 тысяч людей с ВИЧ. Показатель заболеваемости составил 68,5 на 100 тысяч населения, что выше уровня 2017 года на 1,8%.
Общее число людей, живущих с ВИЧ в России, превысило в 2018 году 1 млн человек. Наибольшее число людей с ВИЧ проживают в Кемеровской, Свердловской, Ленинградской областях, ХМАО, Санкт-Петербурге и Подмосковье.