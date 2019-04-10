Башкирия вошла в топ-5 по числу жалоб пациентов с ВИЧ на дефицит лекарств

В Башкирии, как и в целом по стране, в последние годы происходит увеличение числа лиц с ВИЧ-инфекций. Начиная с 1987 года выявлено 31,288 тысяч ВИЧ-инфицированных, сообщила в своем докладе Гульнара Зиннурова. В 2018 году зарегистрировано 2,782 тысяч новых случаев (в 2017 году было 2,736 тысяч.). К концу 2018 года в республике проживали 21,303 тысяч людей с ВИЧ. Показатель заболеваемости составил 68,5 на 100 тысяч населения, что выше уровня 2017 года на 1,8%.