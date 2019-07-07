В Уфе шестеро наркоманов лишились водительских прав

Posted 7 июля 2019, 06:54
Published 7 июля 2019, 06:54
Modified 17 октября 2022, 20:02
Updated 17 октября 2022, 20:02
Районная прокуратура провела проверку в сфере медицинского обеспечения безопасности дорожного движения.
Шестеро граждан, стоящих на учете у врача-нарколога в качестве больных с диагнозом «наркомания» имели право управления транспортным средством. При этом по закону граждане с таким диагнозом не имеют права получить водительские удостоверения.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Ленинского района Уфы в суд направлено шесть административных заявлений о прекращении права управления транспортным средством. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.