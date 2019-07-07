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Posted 7 июля 2019, 06:54

Published 7 июля 2019, 06:54

Modified 17 октября 2022, 20:02

Updated 17 октября 2022, 20:02

В Уфе шестеро наркоманов лишились водительских прав

В Уфе шестеро наркоманов лишились водительских прав

7 июля 2019, 06:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинского района.

Районная прокуратура провела проверку в сфере медицинского обеспечения безопасности дорожного движения.

Шестеро граждан, стоящих на учете у врача-нарколога в качестве больных с диагнозом «наркомания» имели право управления транспортным средством. При этом по закону граждане с таким диагнозом не имеют права получить водительские удостоверения.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Ленинского района Уфы в суд направлено шесть административных заявлений о прекращении права управления транспортным средством. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.

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