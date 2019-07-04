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Posted 4 июля 2019, 11:07

Published 4 июля 2019, 11:07

Modified 17 октября 2022, 20:01

Updated 17 октября 2022, 20:01

В Башкирии 39-летний мужчина напал на семиклассника

В Башкирии 39-летний мужчина напал на семиклассника

4 июля 2019, 11:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По предварительной информации, мужчина мучил ребенка на протяжение семи часов.

24 июня в Ишимбае 39-летний мужчина совершил развратные действия по отношению к мальчику, сообщил Медиакорсети собственный источник. Мужчина «прижал» 13-летнего мальчика в садовом домике.

Родители пострадавшего обратились в полицию только через несколько дней. Мужчина задержан. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

- По факту совершения развратных действий без применения насилия в отношении 13-летнего мальчика возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

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#Происшествия#Новости
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