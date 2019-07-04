В Башкирии 39-летний мужчина напал на семиклассника

Posted 4 июля 2019, 11:07
Published 4 июля 2019, 11:07
Modified 17 октября 2022, 20:01
Updated 17 октября 2022, 20:01
24 июня в Ишимбае 39-летний мужчина совершил развратные действия по отношению к мальчику, сообщил Медиакорсети собственный источник. Мужчина «прижал» 13-летнего мальчика в садовом домике.
Родители пострадавшего обратились в полицию только через несколько дней. Мужчина задержан. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
- По факту совершения развратных действий без применения насилия в отношении 13-летнего мальчика возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.