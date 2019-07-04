В Башкирии 39-летний мужчина напал на семиклассника

- По факту совершения развратных действий без применения насилия в отношении 13-летнего мальчика возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.