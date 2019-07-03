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Posted 3 июля 2019, 05:08

Published 3 июля 2019, 05:08

Modified 17 октября 2022, 20:01

Updated 17 октября 2022, 20:01

В Уфе глава Демского района станет главой Октябрьского района

В Уфе глава Демского района станет главой Октябрьского района

3 июля 2019, 05:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О назначении объявят в ближайшее время.

Нынешний руководитель Демского района Сергей Плотников станет главой также Октябрьского района города, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Сергей Плотников, 1979 года рождения, закончил УГАТУ и начал работать в строительной компании. В администрации Уфы он работал инженером управления дизайна и наружной рекламы, начальником отдела «Газ-Сервис», ведущим инженером, а после замначальника Управления ЖКХ и благоустройства. Пост главы Демского района он занимает с 2015 года.

Напомним, предыдущий глава Октябрьского района Роберт Ахунов уволился вчера, 2 июля, после оперативки в правительстве Башкирии, на которой его за грязь, мусор и бардак с машинами раскритиковал врио главы республики Радий Хабиров.

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#Злата Зукович#Политика#Новости
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