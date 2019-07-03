В Уфе глава Демского района станет главой Октябрьского района

Сергей Плотников, 1979 года рождения, закончил УГАТУ и начал работать в строительной компании. В администрации Уфы он работал инженером управления дизайна и наружной рекламы, начальником отдела «Газ-Сервис», ведущим инженером, а после замначальника Управления ЖКХ и благоустройства. Пост главы Демского района он занимает с 2015 года.