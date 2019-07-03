В Уфе глава Демского района станет главой Октябрьского района

Posted 3 июля 2019, 05:08
Published 3 июля 2019, 05:08
Modified 17 октября 2022, 20:01
Updated 17 октября 2022, 20:01
Нынешний руководитель Демского района Сергей Плотников станет главой также Октябрьского района города, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».
Сергей Плотников, 1979 года рождения, закончил УГАТУ и начал работать в строительной компании. В администрации Уфы он работал инженером управления дизайна и наружной рекламы, начальником отдела «Газ-Сервис», ведущим инженером, а после замначальника Управления ЖКХ и благоустройства. Пост главы Демского района он занимает с 2015 года.
Напомним, предыдущий глава Октябрьского района Роберт Ахунов уволился вчера, 2 июля, после оперативки в правительстве Башкирии, на которой его за грязь, мусор и бардак с машинами раскритиковал врио главы республики Радий Хабиров.