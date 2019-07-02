Радий Хабиров распорядился не пускать главу Октябрьского района Уфы в правительство

Сегодня, 2 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров резко высказался о работе главы администрации Октябрьского района Уфы Роберта Ахунова. На оперативном совещании в правительстве он рассказал о своих впечатлениях от похода по этому району, куда входит и микрорайон Сипайлово.

Сначала он попросил вывести на экран видеоселекторной связи мэра Уфы Ульфата Мустафина и главу администрации Октябрьского района Роберта Ахунова. Когда они предстали под его очи (пусть и удаленно), Радий Хабиров обратился к мэру Уфы.

- Я с ним (Робертом Ахуновым) больше работать не буду, - заявил он. – Я бы на вашем месте собрал бы вашу «команду мечты», посадил бы ее в автобус и отправился в Учалы или Ишимбай. Чтобы посмотреть, как там порядок наводят.

В Сипайлово врио главы Башкирии увидел много строительного мусора, заросшие бурьяном места и где попало припаркованные автомобили.

- Как нужно не любить свой район? – сказал врио главы Башкирии. – Столько лет работает Роберт Забирович. Стыдно туда ходить перед людьми.

Два месяца назад Радий Хабиров уже осматривал парк «Кашкадан», где уже на следующей неделе пройдет часть соревнований Международных детских игр. Через дорогу от парка он увидел тогда этот «мусорный беспредел» и сделал замечание. Но лучше не стало, стало только хуже, заметил он.

- Я вам даю срок месяц, через месяц туда приеду и лично буду смотреть, - высказался Радий Хабиров, - чтобы убрали там это безобразие.

- Поскольку я не работаю с руководителем Октябрьского района, дайте поручение: в правительственных учреждениях ему делать нечего, - распорядился он.

Все это время мэр Уфы Ульфат Мустафин внимательно слушал и нервно вертел ручкой в руке.