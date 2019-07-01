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Posted 1 июля 2019, 11:36

Published 1 июля 2019, 11:36

Modified 17 октября 2022, 20:00

Updated 17 октября 2022, 20:00

В Башкирии у депутата конфисковали трактор за незаконную вырубку леса

В Башкирии у депутата конфисковали трактор за незаконную вырубку леса

1 июля 2019, 11:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Верховный суд республики по апелляционному представлению прокуратуры конфисковал трактор «МТЗ-80» у 50-летнего депутата сельского совета Белебеевского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Ранее городской суд признал его виновным по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере». Тогда его осудили на год условно с испытательным сроком 1 год и конфисковали бензопилу.

В ноябре 2018 года фигурант уголовного дела незаконно спилил вблизи деревни Малоалександровка 12 лип и 18 берёз объемом 12,5 м3. При этом разрешения на вырубку древесины у мужчины не было.

Спиленные стволы злоумышленник вывез на личном тракторе. В результате его преступных действий природе причинен ущерб на сумму 59 тысяч рублей.

Государственный обвинитель не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционном порядке, указав, что конфискации подлежал и трактор осужденного. Верховный суд согласился с доводами прокурора и конфисковал в доход государства использованный при совершении незаконной рубки трактор «МТЗ-80».

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