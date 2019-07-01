В Башкирии у депутата конфисковали трактор за незаконную вырубку леса

Posted 1 июля 2019, 11:36
Published 1 июля 2019, 11:36
Modified 17 октября 2022, 20:00
Updated 17 октября 2022, 20:00
Ранее городской суд признал его виновным по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере». Тогда его осудили на год условно с испытательным сроком 1 год и конфисковали бензопилу.
В ноябре 2018 года фигурант уголовного дела незаконно спилил вблизи деревни Малоалександровка 12 лип и 18 берёз объемом 12,5 м3. При этом разрешения на вырубку древесины у мужчины не было.
Спиленные стволы злоумышленник вывез на личном тракторе. В результате его преступных действий природе причинен ущерб на сумму 59 тысяч рублей.
Государственный обвинитель не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционном порядке, указав, что конфискации подлежал и трактор осужденного. Верховный суд согласился с доводами прокурора и конфисковал в доход государства использованный при совершении незаконной рубки трактор «МТЗ-80».