В Башкирии у депутата конфисковали трактор за незаконную вырубку леса

Государственный обвинитель не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционном порядке, указав, что конфискации подлежал и трактор осужденного. Верховный суд согласился с доводами прокурора и конфисковал в доход государства использованный при совершении незаконной рубки трактор «МТЗ-80».