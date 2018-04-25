У трех госслужащих в Башкирии конфисковано имущество на 39 млн рублей

В 2017 году прокуратура Башкирии выявила более 4 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил в своем ежегодном отчете перед Госсобранием РБ прокурор республики Андрей Назаров.

По его словам, в уголовных делах фигурировали в основном чиновники разного ранга. В итоге 1477 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, а 32 человека за наиболее серьезные проступки вообще были уволены с формулировкой «в связи с утратой доверия». В общей сложности на тему коррупции в Башкирии было возбуждено в 2017 году 62 уголовных дела.

- Необходимо отметить, что в течение последних лет сохраняется рост таких выявленных преступлений. В 2017 году было зарегистрировано 888 коррупционных преступлений (+61 или +7,4%), выявлено 62 факта получения взяток (+7 или +12,7%), - конкретизировал свои данные Андрей Назаров. - Значительный упор сделан на обеспечение возмещения ущерба от коррупции. В суд направлено 80 исков на сумму 169 млн. рублей, из которых 73% удовлетворены.

Примечательно, что слишком часто стали выявляться факты приобретения служащими на нелегальные доходы дорогостоящих автомобилей, квартир и жилых домов, существенно превышающих их доходы. Примером может послужить история с сотрудником антикоррупционного управления МВД, подарившим невесте люксовую иномарку.

За такого рода нарушения по искам прокуратуры в прошлом году в доход государства было обращено имущество на 39 млн рублей, причем только от трех госслужащих.

Еще 15 млн рублей в виде штрафов поступило в госказну от 143 человек, замеченных в получении незаконного вознаграждения, а также нарушении порядка трудоустройства бывших служащих.