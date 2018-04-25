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У трех госслужащих в Башкирии конфисковано имущество на 39 млн рублей
Сюжеты:
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У трех госслужащих в Башкирии конфисковано имущество на 39 млн рублей

Сегодня, 14:58ПроисшествияТатьяна Майорова
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