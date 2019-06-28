В Башкирии на выходных ожидается аномальная жара

Сегодня, 28 июня, в Башкирии местами пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью по северу до умеренных. В отдельных районах республики будут грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит +6,+11°, в отдельных горных районах до +1°, а днем температура воздуха поднимется до +20+25°.