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Posted 28 июня 2019, 05:10

Published 28 июня 2019, 05:10

Modified 17 октября 2022, 19:59

Updated 17 октября 2022, 19:59

В Башкирии на выходных ожидается аномальная жара

В Башкирии на выходных ожидается аномальная жара

28 июня 2019, 05:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Синоптики Башгидрометцентра предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня.

Сегодня, 28 июня, в Башкирии местами пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью по северу до умеренных. В отдельных районах республики будут грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит +6,+11°, в отдельных горных районах до +1°, а днем температура воздуха поднимется до +20+25°.

В субботу, 29 июня, так же пройдут кратковременные дожди, местами небольшие, ночью по северо-востоку без осадков, в отдельных районах ливни, грозы, днем локально град. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами шквалистые усиления ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит +10,+15°. Днем будет жарко, температура воздуха поднимется до +24+29°, по югу республики до +34°.

В воскресенье, 30 июня, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в западных районах до умеренных, грозы, днем локально град. Ветер будет южным умеренным со шквалистыми усилениями ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит +15,+20°, днем +26+31°, по юго-востоку поднимется до +34°.

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#Злата Зукович#Общество#Новости
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