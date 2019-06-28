В Башкирии на выходных ожидается аномальная жара

Posted 28 июня 2019, 05:10
Published 28 июня 2019, 05:10
Modified 17 октября 2022, 19:59
Updated 17 октября 2022, 19:59
Сегодня, 28 июня, в Башкирии местами пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью по северу до умеренных. В отдельных районах республики будут грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит +6,+11°, в отдельных горных районах до +1°, а днем температура воздуха поднимется до +20+25°.
В субботу, 29 июня, так же пройдут кратковременные дожди, местами небольшие, ночью по северо-востоку без осадков, в отдельных районах ливни, грозы, днем локально град. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами шквалистые усиления ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит +10,+15°. Днем будет жарко, температура воздуха поднимется до +24+29°, по югу республики до +34°.
В воскресенье, 30 июня, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в западных районах до умеренных, грозы, днем локально град. Ветер будет южным умеренным со шквалистыми усилениями ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит +15,+20°, днем +26+31°, по юго-востоку поднимется до +34°.