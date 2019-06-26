В Уфе подорожало дизельное топливо и бензин

Posted 26 июня 2019, 04:42
Published 26 июня 2019, 04:42
Modified 17 октября 2022, 19:58
Updated 17 октября 2022, 19:58
На заправках «Башнефти» подорожал бензин и ДТ.
Сегодня, 26 июня, за литр АИ-92 автовладельцам придется отдать 41,40 рублей — цена увеличилась на 25 копеек. Atum-92 стал дороже на 15 копеек и стоит сейчас 42 рубля за литр.
Литр Atum-95 обойдется в 44,45 рублей — он подорожал на 25 копеек. ДТ подорожал на 15 копеек и стоит сегодня 45,10 рублей.
Последний раз цены на бензин в «Башнефти» поднимались менее месяца назад. В конце мая цены на топливо выросли на 20 копеек.