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Posted 26 июня 2019, 04:42

Published 26 июня 2019, 04:42

Modified 17 октября 2022, 19:58

Updated 17 октября 2022, 19:58

В Уфе подорожало дизельное топливо и бензин

В Уфе подорожало дизельное топливо и бензин

26 июня 2019, 04:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Стоимость увеличилась на 15-25 копеек.

На заправках «Башнефти» подорожал бензин и ДТ.

Сегодня, 26 июня, за литр АИ-92 автовладельцам придется отдать 41,40 рублей — цена увеличилась на 25 копеек. Atum-92 стал дороже на 15 копеек и стоит сейчас 42 рубля за литр.

Литр Atum-95 обойдется в 44,45 рублей — он подорожал на 25 копеек. ДТ подорожал на 15 копеек и стоит сегодня 45,10 рублей.

Последний раз цены на бензин в «Башнефти» поднимались менее месяца назад. В конце мая цены на топливо выросли на 20 копеек.

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#Экономика#Новости
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