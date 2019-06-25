В Башкирии 20 наркоманов, состоявших на учете, лишили водительских прав

У водителей были права и они могли беспрепятственно управлять автомобилем, в то время как закон запрещает наркоманам управлять транспортом.

В Стерлитамаке 20 местных наркоманов, которые стоят на учете в ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №2, препятствуют безопасному управлению транспортным средством по закону дорожного движения, сообщили в пресс-службе стерлитамакской прокуратуры. Указанные наркоманы были с водительскими правами и могли беспрепятственно управлять транспортом. Прокурор обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия их водительских удостоверений. Требования прокуратуры удовлетворены. Материалы по теме В Башкирии наркоман покончил с собой после пыток полицейских В Башкирии перед судом предстанет наркоман, устроивший смертельное ДТП В Башкирии осужден водитель-наркоман