В Башкирии 20 наркоманов, состоявших на учете, лишили водительских прав

Posted 25 июня 2019, 07:26
Published 25 июня 2019, 07:26
Modified 17 октября 2022, 19:57
Updated 17 октября 2022, 19:57
В Стерлитамаке 20 местных наркоманов, которые стоят на учете в ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №2, препятствуют безопасному управлению транспортным средством по закону дорожного движения, сообщили в пресс-службе стерлитамакской прокуратуры.
Указанные наркоманы были с водительскими правами и могли беспрепятственно управлять транспортом.
Прокурор обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия их водительских удостоверений. Требования прокуратуры удовлетворены.