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Posted 25 июня 2019, 07:26

Published 25 июня 2019, 07:26

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

В Башкирии 20 наркоманов, состоявших на учете, лишили водительских прав

В Башкирии 20 наркоманов, состоявших на учете, лишили водительских прав

25 июня 2019, 07:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
У водителей были права и они могли беспрепятственно управлять автомобилем, в то время как закон запрещает наркоманам управлять транспортом.

В Стерлитамаке 20 местных наркоманов, которые стоят на учете в ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №2, препятствуют безопасному управлению транспортным средством по закону дорожного движения, сообщили в пресс-службе стерлитамакской прокуратуры.

Указанные наркоманы были с водительскими правами и могли беспрепятственно управлять транспортом.

Прокурор обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия их водительских удостоверений. Требования прокуратуры удовлетворены.

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