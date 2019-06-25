Минпромторг: поставки С-400 в Турцию состоятся в скором времени

Posted 25 июня 2019, 11:17
Published 25 июня 2019, 11:17
Modified 17 октября 2022, 19:57
Updated 17 октября 2022, 19:57
Он добавил, что Анкара твердо намерена совершить эту сделку, несмотря на сильное давление со стороны США, информирует газета "Известия" 25 июня.
Ранее о поставках ЗРК из России в первой половине июля сообщал президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме этого, он подчеркнул, что взаимодействие с Москвой является долгосрочным.
Соединённые Штаты много раз требовали от Турции прекратить договоренности с РФ в пользу поставок американских систем Patriot вплоть до несоблюдения договоренностей и наложения санкций.