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Posted 25 июня 2019, 11:17

Published 25 июня 2019, 11:17

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

Минпромторг: поставки С-400 в Турцию состоятся в скором времени

25 июня 2019, 11:17
Глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил о том, что первая партия ЗРК С-400 отправится в Турцию в ближайшее время.

Он добавил, что Анкара твердо намерена совершить эту сделку, несмотря на сильное давление со стороны США, информирует газета "Известия" 25 июня.

Ранее о поставках ЗРК из России в первой половине июля сообщал президент Турции

Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме этого, он подчеркнул, что взаимодействие с Москвой является долгосрочным.

Соединённые Штаты много раз требовали от Турции прекратить договоренности с РФ в пользу поставок американских систем Patriot вплоть до несоблюдения договоренностей и наложения санкций.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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