Сибайский суд: адвокат сядет на 1,5 года

Весной 2012 года один из клиентов попросил адвоката помочь с оформлением завещания на квартиру. Через два года он снова обратился к нему и с просьбой аннулировать документ. Вместо этого, адвокат составил документ о продаже квартиры своему родственнику. Также он изготовил документы свидетельствующие о реализации жилья за 950 тысяч рублей, которые он подписал как представитель.