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Posted 21 июня 2019, 13:39

Published 21 июня 2019, 13:39

Modified 17 октября 2022, 19:56

Updated 17 октября 2022, 19:56

Сибайский суд: адвокат сядет на 1,5 года

Сибайский суд: адвокат сядет на 1,5 года

21 июня 2019, 13:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мошенник проведет 1,5 года в колонии общего режима.

37-летний адвокат в Башкирии судом признан виновным в покушении на мошенничество и в фальсификации доказательств по гражданскому делу. Он пытался обжаловать приговор, но Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы.

Весной 2012 года один из клиентов попросил адвоката помочь с оформлением завещания на квартиру. Через два года он снова обратился к нему и с просьбой аннулировать документ. Вместо этого, адвокат составил документ о продаже квартиры своему родственнику. Также он изготовил документы свидетельствующие о реализации жилья за 950 тысяч рублей, которые он подписал как представитель.

После этого мошенник от имени своего родственника обратился в Сибайский суд с заявлением о регистрации договора купли-продажи квартиры. При этом он указал ложный адрес потерпевшего. В октябре того же года он предоставил суду поддельное заявление от имени клиента о рассмотрении дела в его отсутствии. Также он принес документ, в котором от имени мужчины написал просьбу суду признать иск в пользу потерпевшего.

Однако суд смог найти потерпевшего и вызвать его на заседание. Тот, конечно же, опроверг все доводы подсудимого.

Адвокат 1,5 года проведет в колонии общего режима. Суд также приговорил к 100 тысяч рублей штрафа и лишению права на 3 года заниматься адвокатской деятельностью. .

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