Российских рестораторов могут заставить выделять в меню отечественные вина

По мнению чиновника, российские рестораторы должны ставить в меню отечественную алкогольную продукцию перед иностранными спиртными напитками. Об этом информирует RNS.
Получение о проработке соответствующего вопроса от вице-премьера РФ получили главы Роспотребнадзора, Минсельхоза, Минпромторга, Минфина и Минэкономразвития. Гордеев предлагает внести в постановление Кабинета министров Российской Федерации изменения. Поправки предусматривают уточнение требований к меню и винной карте. Речь идет о выделении в них продукции отечественного виноделия, и размещения ее перед зарубежными аналогами. О результатах своей работы главы ведомств должны отчитаться правительству в срок до 18 июля текущего года.
Инициативу Алексея Гордеева уже поддержали в Союзе виноградарей и виноделов России. По словам президента организации Леонида Поповича, если предложение вице-премьера будет реализовано на практике, объемы производства российских вин вырастут.
В Минпромторг еще не пришло поручение рассмотреть вопрос об особом выделении в винных картах и меню ресторанов отечественных вин. Сотрудники Роспотребнадзора, Минсельхоза, Минфина и Минэкономразвития на запрос журналистов пока не ответили.