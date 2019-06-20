Российских рестораторов могут заставить выделять в меню отечественные вина

Получение о проработке соответствующего вопроса от вице-премьера РФ получили главы Роспотребнадзора, Минсельхоза, Минпромторга, Минфина и Минэкономразвития. Гордеев предлагает внести в постановление Кабинета министров Российской Федерации изменения. Поправки предусматривают уточнение требований к меню и винной карте. Речь идет о выделении в них продукции отечественного виноделия, и размещения ее перед зарубежными аналогами. О результатах своей работы главы ведомств должны отчитаться правительству в срок до 18 июля текущего года.