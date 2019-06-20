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Российских рестораторов могут заставить выделять в меню отечественные вина

20 июня 2019, 10:03
Фото: pxhere.com
Вице-премьер Алексей Гордеев распорядился проработать вопрос об особом выделении в винных картах ресторанов вин российского производства.

По мнению чиновника, российские рестораторы должны ставить в меню отечественную алкогольную продукцию перед иностранными спиртными напитками. Об этом информирует RNS.

Получение о проработке соответствующего вопроса от вице-премьера РФ получили главы Роспотребнадзора, Минсельхоза, Минпромторга, Минфина и Минэкономразвития. Гордеев предлагает внести в постановление Кабинета министров Российской Федерации изменения. Поправки предусматривают уточнение требований к меню и винной карте. Речь идет о выделении в них продукции отечественного виноделия, и размещения ее перед зарубежными аналогами. О результатах своей работы главы ведомств должны отчитаться правительству в срок до 18 июля текущего года.

Инициативу Алексея Гордеева уже поддержали в Союзе виноградарей и виноделов России. По словам президента организации Леонида Поповича, если предложение вице-премьера будет реализовано на практике, объемы производства российских вин вырастут.

В Минпромторг еще не пришло поручение рассмотреть вопрос об особом выделении в винных картах и меню ресторанов отечественных вин. Сотрудники Роспотребнадзора, Минсельхоза, Минфина и Минэкономразвития на запрос журналистов пока не ответили.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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