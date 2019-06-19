В Башкирии акушера-гинеколога осудят за смерть беременной пациентки

Posted 19 июня 2019, 08:59
Published 19 июня 2019, 08:59
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней бывшего врача акушера-гинеколога, которая обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
В 2017 году бригада скорой помощи доставила в Иглинскую больницу беременную женщину с болями в животе.
Врач местной больницы должным образом не обследовала 22-летнюю пациентку, недооценила тяжесть её состояния и неверно установила диагноз. Таким образом женщине на 20-й неделе беременности не была оказана своевременная медицинская помощь.
После ухудшения состояния беременной её госпитализировали в РКБ, где прооперировали в экстренном порядке. Несмотря на это, беременная вместе с ребенком скончались.
Комиссия судебно-медицинской экспертизы установила, что при своевременной диагностике и оперативном лечении смертельного исхода пациентки можно было избежать.
Обвиняемая вину в совершении преступления не признала и впоследствии уволилась с работы. У погибшей остались двое малолетних детей.
Уголовное дело направлено в Иглинский межрайонный суд для рассмотрения.