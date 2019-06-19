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Posted 19 июня 2019, 08:59

Published 19 июня 2019, 08:59

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

В Башкирии акушера-гинеколога осудят за смерть беременной пациентки

19 июня 2019, 08:59
У погибшей остались двое маленьких детей.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней бывшего врача акушера-гинеколога, которая обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В 2017 году бригада скорой помощи доставила в Иглинскую больницу беременную женщину с болями в животе.

Врач местной больницы должным образом не обследовала 22-летнюю пациентку, недооценила тяжесть её состояния и неверно установила диагноз. Таким образом женщине на 20-й неделе беременности не была оказана своевременная медицинская помощь.

После ухудшения состояния беременной её госпитализировали в РКБ, где прооперировали в экстренном порядке. Несмотря на это, беременная вместе с ребенком скончались.

Комиссия судебно-медицинской экспертизы установила, что при своевременной диагностике и оперативном лечении смертельного исхода пациентки можно было избежать.

Обвиняемая вину в совершении преступления не признала и впоследствии уволилась с работы. У погибшей остались двое малолетних детей.

Уголовное дело направлено в Иглинский межрайонный суд для рассмотрения.

#Происшествия#Новости
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