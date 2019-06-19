Председатель Госсобрания Башкирии: Четырехдневная рабочая неделя — это реально

Posted 19 июня 2019, 10:30
Published 19 июня 2019, 10:30
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
Напомним, что эту идею впервые озвучил в Женеве Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
Спикер парламента считает, что «в ближайшую „пятилетку“ этого ждать и не приходится. Четырех и даже трехдневная рабочая неделя как нормы общества будущего описывались в научной фантастике середины 20 века. Очевидно, мы приблизились к тому моменту, когда это будущее станет настоящим. Ведь в середине 19 века фантастикой считался и восьмичасовой рабочий день, который уже более ста лет как норма. Доля физического и механического труда с каждым днем минимизируется. В результате роботизации, повышения производительности, потребность в продолжительности рабочего времени постепенно снижается»
Тем не менее, Константин Толкачев добавил, что «переход к рабочей четырехдневке вызывает массу вопросов, требующих более глубокого осмысления идеи. Пока можно констатировать что ни экономика, ни законодательство к таком переходу не готовы».