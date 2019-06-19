Председатель Госсобрания Башкирии: Четырехдневная рабочая неделя — это реально

Спикер парламента считает, что «в ближайшую „пятилетку“ этого ждать и не приходится. Четырех и даже трехдневная рабочая неделя как нормы общества будущего описывались в научной фантастике середины 20 века. Очевидно, мы приблизились к тому моменту, когда это будущее станет настоящим. Ведь в середине 19 века фантастикой считался и восьмичасовой рабочий день, который уже более ста лет как норма. Доля физического и механического труда с каждым днем минимизируется. В результате роботизации, повышения производительности, потребность в продолжительности рабочего времени постепенно снижается»