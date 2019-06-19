mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июня 2019, 10:30

Published 19 июня 2019, 10:30

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

Председатель Госсобрания Башкирии: Четырехдневная рабочая неделя — это реально

19 июня 2019, 10:30
Константин Толкачев выразил в соцсети мнение, что переход на короткую неделю возможен и более реален, чем кажется на первый взгляд.

Напомним, что эту идею впервые озвучил в Женеве Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Спикер парламента считает, что «в ближайшую „пятилетку“ этого ждать и не приходится. Четырех и даже трехдневная рабочая неделя как нормы общества будущего описывались в научной фантастике середины 20 века. Очевидно, мы приблизились к тому моменту, когда это будущее станет настоящим. Ведь в середине 19 века фантастикой считался и восьмичасовой рабочий день, который уже более ста лет как норма. Доля физического и механического труда с каждым днем минимизируется. В результате роботизации, повышения производительности, потребность в продолжительности рабочего времени постепенно снижается»

Тем не менее, Константин Толкачев добавил, что «переход к рабочей четырехдневке вызывает массу вопросов, требующих более глубокого осмысления идеи. Пока можно констатировать что ни экономика, ни законодательство к таком переходу не готовы».

#Лилия Клюковская#Общество#Новости#Новости Башкирии#Новости Уфы#Выходные дни
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика