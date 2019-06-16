На акцию в поддержку Голунова пришли 1,6 тысячи москвичей

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев считает, что сегодня мы живем в совершенно другой стране, где соблюдение прав и свобод для граждан не пустой звук, сообщает «Интерфакс». Объединившись, люди смогли отстоять Голунова. Так будет всегда, уверен Соловьев.