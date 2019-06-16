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Posted 16 июня 2019, 13:39

Published 16 июня 2019, 13:39

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

На акцию в поддержку Голунова пришли 1,6 тысячи москвичей

16 июня 2019, 13:39
Фото: видео youtube
В Москве 16 июня прошел митинг в поддержку корреспондента Ивана Голунова, которого обвинили в распространении наркотиков, но в итоге освободили из-под домашнего ареста. Организатором акции стал Союз журналистов Москвы, она собрала более 1,6 тысячи человек.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев считает, что сегодня мы живем в совершенно другой стране, где соблюдение прав и свобод для граждан не пустой звук, сообщает «Интерфакс». Объединившись, люди смогли отстоять Голунова. Так будет всегда, уверен Соловьев.

Дело журналиста касается не только профессионального сообщества, но и простых граждан: нужно полностью менять закон, который способен сломать судьбу человеку. Соловьева поддержала член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, она считает, что нужно пересмотреть статью 228.

Голунова выпустили из-под домашнего ареста 11 июня, уголовное преследование полностью прекратили. Владимир Колокольцев ходатайствовал перед Президентом РФ об отстранении двоих своих подчиненных – генерал-майоров Юрия Девяткина и Андрея Пучкова.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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