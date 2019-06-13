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Posted 13 июня 2019, 11:27

Published 13 июня 2019, 11:27

Modified 17 октября 2022, 20:07

Updated 17 октября 2022, 20:07

В Башкирии полицейские накрыли наркопритон

13 июня 2019, 11:27
В одном из домов Белорецка сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков накрыли наркопритон, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В ходе осмотра жилища полицейские обнаружили и изъяли бутылку с остатками веществ, из которых изготавливались в домашних условиях наркотики на основе мака.

40-летний житель Белорецка на протяжении месяца предоставлял свое жилье трем знакомым для изготовления и потребления наркотика из семян мака.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация или содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или аналогов».

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