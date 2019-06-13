В Башкирии полицейские накрыли наркопритон

Posted 13 июня 2019, 11:27
Published 13 июня 2019, 11:27
Modified 17 октября 2022, 20:07
Updated 17 октября 2022, 20:07
В ходе осмотра жилища полицейские обнаружили и изъяли бутылку с остатками веществ, из которых изготавливались в домашних условиях наркотики на основе мака.
40-летний житель Белорецка на протяжении месяца предоставлял свое жилье трем знакомым для изготовления и потребления наркотика из семян мака.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация или содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или аналогов».