В Башкирии мошенники снимали деньги клиентов банка с помощью приложения

По словам специалистов банка, защититься от таких атак можно лишь неукоснительно соблюдая правила пользования средствами платежа, в частности, никогда никому не сообщая по телефону SMS-коды. Банк призывает к этому клиентов с помощью SMS- и email-рассылок, а также оповещает широкий круг потенциальных и действующих клиентов посредством комментариев в прессе и на телевидении.