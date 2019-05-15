В Башкирии мошенники снимали деньги клиентов банка с помощью приложения

В Башкирии клиенты Альфа-банка сообщили о новом виде мошенничества. Схема простая: мошенники звонят держателю карты, сообщают о том, что его счет пытались взломать неизвестные люди. Представившись сотрудником банка, они предлагают перевести деньги со счета на другой, безопасный. Доверчивые клиенты соглашаются, и мошенники с помощью приложения TeamViewer выполняют операции через приложение «Мобильный банк», переводя средства на свои счета.
- Атаки на клиентов банков с применением приемов социальной инженерии относятся к наиболее популярным среди мошенников. Атаковать клиента всегда много проще, нежели сам банк, и в большинстве случаев такая операция не требует никаких технических средств, из-за чего обходится преступникам крайне дешево.
Однако в последнее время распространение получили атаки с подменой номера телефона. Для клиента такие звонки выглядят еще более убедительными, так как злоумышленники подставляют номер банка. В результате хитроумной комбинации клиент сам переводит деньги мошенникам, сообщает номер карты, передает им SMS-коды, и далее преступники очень быстро выводят деньги клиента в наличные через карты подставных лиц («дропов»).
Для банка мошенничества такого рода очень трудно отличить от легитимных действий клиента, и от «дружественного фрода», когда средством платежа пользуется знакомый или родственник клиента в тайне от него, - прокомментировали Медиакорсети в Альфа-банке.
По словам специалистов банка, защититься от таких атак можно лишь неукоснительно соблюдая правила пользования средствами платежа, в частности, никогда никому не сообщая по телефону SMS-коды. Банк призывает к этому клиентов с помощью SMS- и email-рассылок, а также оповещает широкий круг потенциальных и действующих клиентов посредством комментариев в прессе и на телевидении.