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В Башкирии ищут пострадавших от лже-газовщиков – подозреваемые задержаны

15 мая 2019, 06:30
Фото: 02.мвд.рф
Подозреваемые обманом проникали в дома пенсионеров и забирали их сбережения.

В Гафурийском районе жительница деревни Утяково обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные на синей иномарке обманом забрали 10 тысяч рублей у ее пожилой матери, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Когда майор полиции подъехал к поселению, как на выезде он встретил подходящий под описание автомобиль «Лексус». Участковый перегородил проезд и не дал выехать машине, четверо пассажиров которой явно стремились побыстрее покинуть Гафурийский район.

В дом к 85-летней сельчанки постучались мужчина и женщина, которые представились сотрудниками газовой службы. Молодые люди прошли на кухню, под видом специалистов осмотрели газовое оборудование. После «выполнения технических работ» они оставили пенсионерке недорогой газоанализатор и попросили за свои услуги 10 тысяч рублей. Пенсионерка передала наличность, а после ухода незваных гостей сообщила о случившемся дочери, которая обратилась к участковому уполномоченному полиции.

Аналогичные мошенничества произошли в Краснокамском, Федоровском, Аургазинском и Кушнаренковском районах, где по каждому факту уже возбуждены уголовные дела. В Гафурийском и Стерлибашевском районах по аналогичным преступлениям решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

25-летний парень и 33-летняя женщина являются главными подозреваемыми в серии преступлений. Свою вину уроженцы Татарстана не признают и говорят, что все происходящее вокруг недоразумение, даже несмотря на то, что четверо пострадавших уже узнали молодую пару, наведывавшуюся к ним.

Фото: 02.мвд.рф
Фото: 02.мвд.рф

Если вы или ваши знакомые стали жертвой аналогичных мошенничеств, просьба сообщить по телефонам: 8 (347) 279-32-95,279-32-73 (Управление уголовного розыска МВД по РБ), либо в ближайшее отделение полиции.

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