Семье бывшего главы Интерпола предоставили политическое убежище во Франции

Бывший глава Интерпола был взят под стражу еще в середине осени прошлого года. Жена чиновника Грейс Мэн тогда заявила, что благодарна Франции за защиту. Если бы не Париж ее бы давно убили. Сейчас для семьи Мэн Хунвэя началась «вторая жизнь».