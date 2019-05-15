Семье бывшего главы Интерпола предоставили политическое убежище во Франции

Самого Мэн Хунвэя, который ранее работал в должности замминистра общественной безопасности Китая, арестовали на родине по подозрению в коррупции. Об этом пишет RNS.
Бывший глава Интерпола был взят под стражу еще в середине осени прошлого года. Жена чиновника Грейс Мэн тогда заявила, что благодарна Франции за защиту. Если бы не Париж ее бы давно убили. Сейчас для семьи Мэн Хунвэя началась «вторая жизнь».
По словам Грейс Мэн, после задержания мужа в ее адрес поступают угрозы. Арест Мэн Хунвэя в Китае женщина называет политическим.
О пропаже экс-руководителя Интерпола заявили его родственники. Последний раз мужчина выходил на связь 29 сентября 2018 года перед визитом в Китай. Полиция Франции приступила к поискам Мэн Хунвэя сразу после обращения его супруги.
Представители Интерпола подтвердили факт исчезновения своего руководителя. В ведомстве отметили, что за повседневную работу структуры отвечает ее генеральный секретарь, а не глава.
Через некоторое время после начала официального расследования пропажи Мэн Хунвэя власти Китая сообщили о его аресте по обвинению во взяточничестве.