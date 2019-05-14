В Турции опровергли наличие трещин в фундаменте строящейся АЭС «Аккую»

Ранее информация о трещинах в основании АЭС «Аккую» появилась в турецких СМИ. Сообщалось, что трещины обнаружены в середине минувшего года на нескольких участках фундаментной плиты первого энергоблока станции. Данные участки были и вновь залиты бетоном. Однако после этого трещины возникли опять. Строители провели повторный демонтаж и заливку бетоном.