В Турции опровергли наличие трещин в фундаменте строящейся АЭС «Аккую»

Возведение АЭС идет в соответствии с графиком. Никаких задержек и переносов сроков строительства не предвидится. Об этом пишет RNS.
Проект АЭС «Аккую» реализуется с соблюдением всех требований атомной безопасности и самых высоких стандартов качества. График строительства соблюдается. Трещин и не предусмотренных проектом пустот в бетонном основании станции нет, рассказали в «Аккую Нуклеар».
В компании добавили, что фундамент ядерного острова Блока №1 АЭС «Аккую» позволит безопасно эксплуатировать объект на протяжении 60 лет. По истечении этого срока работу станции будет возможно продлить. Фундамент способен воспринять и выдержать все необходимые нагрузки.
Ранее информация о трещинах в основании АЭС «Аккую» появилась в турецких СМИ. Сообщалось, что трещины обнаружены в середине минувшего года на нескольких участках фундаментной плиты первого энергоблока станции. Данные участки были и вновь залиты бетоном. Однако после этого трещины возникли опять. Строители провели повторный демонтаж и заливку бетоном.
Станция «Аккую» станет первой АЭС в Турции. Проект реализуется совместно с Россией, которая поставит Анкаре четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+». Мощность каждого из блоков равна 1 200 МВт. АЭС «Аккую» должна быть построена и запущена до 2023 года.