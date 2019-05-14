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В Турции опровергли наличие трещин в фундаменте строящейся АЭС «Аккую»

14 мая 2019, 13:15
Фото: pxhere.com
Представители проектной компании «Аккую Нуклеар», которая является оператором строительства в Турции АЭС «Аккую», не подтвердили информацию о наличие трещин в фундаменте объекта.

Возведение АЭС идет в соответствии с графиком. Никаких задержек и переносов сроков строительства не предвидится. Об этом пишет RNS.

Проект АЭС «Аккую» реализуется с соблюдением всех требований атомной безопасности и самых высоких стандартов качества. График строительства соблюдается. Трещин и не предусмотренных проектом пустот в бетонном основании станции нет, рассказали в «Аккую Нуклеар».

В компании добавили, что фундамент ядерного острова Блока №1 АЭС «Аккую» позволит безопасно эксплуатировать объект на протяжении 60 лет. По истечении этого срока работу станции будет возможно продлить. Фундамент способен воспринять и выдержать все необходимые нагрузки.

Ранее информация о трещинах в основании АЭС «Аккую» появилась в турецких СМИ. Сообщалось, что трещины обнаружены в середине минувшего года на нескольких участках фундаментной плиты первого энергоблока станции. Данные участки были и вновь залиты бетоном. Однако после этого трещины возникли опять. Строители провели повторный демонтаж и заливку бетоном.

Станция «Аккую» станет первой АЭС в Турции. Проект реализуется совместно с Россией, которая поставит Анкаре четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+». Мощность каждого из блоков равна 1 200 МВт. АЭС «Аккую» должна быть построена и запущена до 2023 года.

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