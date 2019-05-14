В Башкирии 18-летний парень до смерти избил знакомого

10 мая текущего года в одном из жилых домов деревни Рублевка Давлекановского района было обнаружено тело 43-летнего мужчины.
Ночью 10 мая 2019 года после распития алкоголя потерпевший и обвиняемый поссорились. Молодой человек избил ногами и руками, а также стулом и металлическим бидоном по голове, груди и животу своего знакомого.
После избиения обвиняемый лег спать, а на утро уехал к себе домой, не придав значение тому, что потерпевший не подает признаков жизни.
От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Сейчас обвиняемому предъявлено обвинение — молодой человек находится под стражей.