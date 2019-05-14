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В Башкирии 130 тысяч должников не могут выехать за пределы России

14 мая 2019, 06:38
Фото: pixabay.com
Всего 214 тысяч человек из-за долгов ограничены в праве выезда.

С начала 2019 года судебные приставы республики ограничили выезд за территорию РФ около 214 тысячам должников, сообщили в пресс-службе УФСПП. Основанием для этого послужили долги по исполнительным производствам, которые поступили для принудительного исполнения в службу судебных приставов.

Если размер просроченных платежей по штрафам составляет 30 тысяч рублей и выше, путешествие будет сорвано – заграницу РФ должника не выпустят.

За пределы Российской Федерации не могут выехать 130 тысяч жителей республики – за пять месяцев текущего года судебные приставы вынесли 110 тысяч постановлений об ограничении в праве выезда заграницу.

Всего с начала года в Башкирии более 214 тысяч должников были ограничены в праве выезда. Причина ограничения у всех общая – долги по кредитным и алиментным платежам, штрафам ГИБДД и налогам.

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