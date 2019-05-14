Мэр Уфы Ульфат Мустафин сегодня пройдется по уфимским подъездам

Мэр города в ответ на это сообщил, что намерен лично убедиться в этом и пройтись по подъездам. Он планирует это сделать сегодня, 14 мая, вечером, с 18:00 до 20:00 часов. Глава города не раскрыл, по каким именно подъездам он пройдется.