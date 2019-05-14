Эксперты: Немецкая сборная победит французскую в матче ЧМ по хоккею

Состав изменился, но тот, что есть, тоже вполне боевой, что и было доказано в стартовых матчах турнира. Да, против Великобритании не было должной легкости, и итоговый счет мог бы быть крупнее, чем 3:1. Но в следующей игре с датчанами, куда более крепким соперником, Германия сыграла достойно и вырвала победу со счетом 2:1.