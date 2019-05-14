Эксперты: Немецкая сборная победит французскую в матче ЧМ по хоккею

Букмекеры считают перспективными шансы на победу сборной Германии во вторничном матче со сборной Франции. Начнем с того, что состав бундестим претерпел изменения по сравнению с Олимпиадой, где, напомню, немцы дошли до финала и на равных бились с российской дружиной, но уступили.
Состав изменился, но тот, что есть, тоже вполне боевой, что и было доказано в стартовых матчах турнира. Да, против Великобритании не было должной легкости, и итоговый счет мог бы быть крупнее, чем 3:1. Но в следующей игре с датчанами, куда более крепким соперником, Германия сыграла достойно и вырвала победу со счетом 2:1.
Сравнивая Данию и Францию, я отдам предпочтение датчанам как более крепкой команде. Их тяжелее взломать, если в составе мало хоккеистов самого высокого уровня. Плюс немецкие хоккеисты за два матча должны были сыграться, притереться и в третьей игре могут выдать свой максимум. Поэтому, на мой взгляд, победа в две и более шайбы реальна.