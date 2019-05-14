mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперты: Немецкая сборная победит французскую в матче ЧМ по хоккею

14 мая 2019, 07:39
Фото: Рейтинг Букмекеров
Ввиду скудности футбольного расписания на эту неделю обратим внимание на чемпионат мира по хоккею, который набирает обороты в Словакии.

Букмекеры считают перспективными шансы на победу сборной Германии во вторничном матче со сборной Франции. Начнем с того, что состав бундестим претерпел изменения по сравнению с Олимпиадой, где, напомню, немцы дошли до финала и на равных бились с российской дружиной, но уступили.

Состав изменился, но тот, что есть, тоже вполне боевой, что и было доказано в стартовых матчах турнира. Да, против Великобритании не было должной легкости, и итоговый счет мог бы быть крупнее, чем 3:1. Но в следующей игре с датчанами, куда более крепким соперником, Германия сыграла достойно и вырвала победу со счетом 2:1.

Сравнивая Данию и Францию, я отдам предпочтение датчанам как более крепкой команде. Их тяжелее взломать, если в составе мало хоккеистов самого высокого уровня. Плюс немецкие хоккеисты за два матча должны были сыграться, притереться и в третьей игре могут выдать свой максимум. Поэтому, на мой взгляд, победа в две и более шайбы реальна.

#Новости#Надежда Валитова#Спорт
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48