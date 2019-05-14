Дракон постарел — Old But Gold станут Team Spirit?

Chaos Knight и Illidan — это одно целое, тут даже говорить не о чем. Мало кто знает силу и слабость этого героя так, как Илья. Пул у Illidan‘a всегда был довольно специфичный, и именно ЦК является визитной карточкой этого керри. Следующая парочка также следует за участниками Old But Goldбольшую часть их карьеры. Фёдор «velheor» Русихин является одним из сильнейших игроков на Tiny, и оставлять его в драфте против «олдов» — моветон для коллективов из СНГ и Европы. Ну а Квопа — один из любимейших героев Сергея «G» Брагина во все времена. На Королеве Боли Сергей отыграл не одну сотню игру и даже успел установить мировой рекорд по количеству добитых крипов за одну игру. Забавно, что украл он этот рекорд у своего нынешнего тиммейта — Illidan‘a.