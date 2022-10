Дракон постарел — Old But Gold станут Team Spirit?

Картинка собралась, а это значит, что совсем скоро мы распрощаемся с ламповым тэгом Old But Gold, который подходил этому коллективу и максимально чётко его описывал. Смогут ли «олды» под новым тэгом и дальше показывать неплохие результаты, или, «сев на зарплату», данный ростер канет в небытие — вопрос сложный. Первую пищу для размышлений по этому поводу мы сможем получить уже 15 мая на отборочных к московскому EPICENTER, где Old But Gold будут выступать уже под новым тэгом.