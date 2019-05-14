Дракон постарел — Old But Gold станут Team Spirit?

Ходят слухи, что новыми «драконами» станут текущие члены коллектива Old But Gold. Да и не новые они вовсе, что уж греха таить. Подробнее о возможном подписании — в нашей новости.
Дважды в одну реку не войдешь?
Видимо, коллектив Ивана «VANSKOR» Скорохода таки обретет новый дом. Самобытный микс из «старичков» Дота сцены станет новым составом Team Spirit. Первым, как и положено, о неком сотрудничестве заговорил капитан коллектива. После успешного выступления коллектива в Киеве на StarLadder Minor VANSKOR написал, что его команда ищет стабильную организацию.
Следующий пост, оставленный Иваном и касавшийся будущей организации, включил в себя лишь пару зелёных эмоджи. Но мы же все знаем, что это значит?
Среди множества возможных вариантов на ум сразу пришел именно тэг Team Spirit. Слишком уже много факторов сложилось воедино. Начнем с того, что четыре из пяти игроков Old But Gold уже выступали за «драконов». Илья «Illidan» Пивцаев, например, наденет майку с зеленым драконом уже третий раз за свою профессиональную карьеру. По числу возвращений он уже сейчас догонит свои же возвращения в Virtus.pro. Можно также вспомнить и прощальный трибьют ролик, когда Илья в последний раз покидал состав Team Spirit. Один раз дракон — дракон навсегда, да?
Парням не впервой выступать под тэгом Spirit, да и отношения с руководителями команды, видимо, у всех игроков сложились хорошие. Выбирать «олдам» было из чего, но похоже, что они решили остановиться на надёжном и проверенном варианте. Не зря VANSKOR сделал упор в своём твите не слова stable и work with. Команда готова к работе, но им нужен стабильный партнер, а не организация-однодневка.
Совпадение? Не думаю
Буткемп Old But Gold в доме Team Spirit.
Тренером состава, по крайней мере на протяжении киевского Minor’a, был Максим «TheHeartlessKing» Фадеев — экс-тренер Team Spirit и Espada. Слишком уж много совпадений, которые хоть и не говорят напрямую о принадлежности «олдов» к Спиритам, но намекают на хорошие отношения команды и организации. С буткемпом и тренером организация всегда была готова помочь, да и связи старые у игроков остались.
Именно поэтому с момента появления данного состава Team Spirit не раз участвовали в жизни ростера, пусть и косвенно. С 15 мая российский мультигейминг приютит «олдов» уже официально.
«Пожилые» мстители
В силуэтах героях довольно легко прослеживаются коронные герои российской пятерки. VANSKOR, крайний слева, в начала своей карьеры зарекомендовал себя, как один из лучших Рубиков на СНГ сцене. Сейчас пул Ивана немного сменился, но Рубик и Шадоу Демон — всё еще те герои, с которыми российский саппорт ассоциируется. Второй силуэт оставляет больше всего загадок, ведь это не то Гирокоптер, не то Бэтрайдер или Слардар. В общем, это скорее всего Станислав «633» Глушан, ведь следующий герой никаких сомнений не оставляет.
Chaos Knight и Illidan — это одно целое, тут даже говорить не о чем. Мало кто знает силу и слабость этого героя так, как Илья. Пул у Illidan‘a всегда был довольно специфичный, и именно ЦК является визитной карточкой этого керри. Следующая парочка также следует за участниками Old But Goldбольшую часть их карьеры. Фёдор «velheor» Русихин является одним из сильнейших игроков на Tiny, и оставлять его в драфте против «олдов» — моветон для коллективов из СНГ и Европы. Ну а Квопа — один из любимейших героев Сергея «G» Брагина во все времена. На Королеве Боли Сергей отыграл не одну сотню игру и даже успел установить мировой рекорд по количеству добитых крипов за одну игру. Забавно, что украл он этот рекорд у своего нынешнего тиммейта — Illidan‘a.
Рекорд God’a и Illidan’a
Картинка собралась, а это значит, что совсем скоро мы распрощаемся с ламповым тэгом Old But Gold, который подходил этому коллективу и максимально чётко его описывал. Смогут ли «олды» под новым тэгом и дальше показывать неплохие результаты, или, «сев на зарплату», данный ростер канет в небытие — вопрос сложный. Первую пищу для размышлений по этому поводу мы сможем получить уже 15 мая на отборочных к московскому EPICENTER, где Old But Gold будут выступать уже под новым тэгом.