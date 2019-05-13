Во Франции призвали ЕС отказаться «антироссийской и пронатовской истерии»

По мнению Меланшона, в интересах жителей Евросоюза, чтобы их лидеры не участвовали в «антироссийской и пронатовской истерии», которая сейчас бушует в Европарламенте.
Вступление в НАТО Грузии является «глупой и грубой провокацией» по отношению к РФ. Европейцам эскалация напряженности не нужна, считает глава партии «Непокорившаяся Франция».
Меланшон добавил, что он стремится к миру. Для политика является честью, когда его называют «агентом русских». Меланшон сравнивает себя с Жаном Жоресом, которого в свое время называли «агентом немцев» за антивоенную деятельность. Жорес старался не допустить войны.
Меланшон сейчас делает то же самое, что и Жан Жорес. Время показало, что последний оказался прав.