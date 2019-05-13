Во Франции призвали ЕС отказаться «антироссийской и пронатовской истерии»

Меланшон добавил, что он стремится к миру. Для политика является честью, когда его называют «агентом русских». Меланшон сравнивает себя с Жаном Жоресом, которого в свое время называли «агентом немцев» за антивоенную деятельность. Жорес старался не допустить войны.