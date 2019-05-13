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Во Франции призвали ЕС отказаться «антироссийской и пронатовской истерии»

13 мая 2019, 11:33
Фото: pxhere.com
Глава партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал европейских политиков «ради сохранения мира» отказаться от пронатовских настроений.

Речь в частности идет о снижении накала «антироссийской истерии». Об этом пишет RNS.

По мнению Меланшона, в интересах жителей Евросоюза, чтобы их лидеры не участвовали в «антироссийской и пронатовской истерии», которая сейчас бушует в Европарламенте.

Вступление в НАТО Грузии является «глупой и грубой провокацией» по отношению к РФ. Европейцам эскалация напряженности не нужна, считает глава партии «Непокорившаяся Франция».

Меланшон добавил, что он стремится к миру. Для политика является честью, когда его называют «агентом русских». Меланшон сравнивает себя с Жаном Жоресом, которого в свое время называли «агентом немцев» за антивоенную деятельность. Жорес старался не допустить войны.

Меланшон сейчас делает то же самое, что и Жан Жорес. Время показало, что последний оказался прав.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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