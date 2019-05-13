В Уфе стартует Неделя телефона доверия

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, главная цель акции - информировать школьников, студентов и их родителей о работе телефона доверия в Городском центре психолого-социального сопровождения «Индиго». Они могут сообщить анонимным психологам о своих проблемах, задать интересующие вопросы.