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В Уфе стартует Неделя телефона доверия

13 мая 2019, 04:58
Фото: ufacity.info
Она пройдет с 13 по 17 мая.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, главная цель акции - информировать школьников, студентов и их родителей о работе телефона доверия в Городском центре психолого-социального сопровождения «Индиго». Они могут сообщить анонимным психологам о своих проблемах, задать интересующие вопросы.

В рамках акции планируется информировать школьников, студентов о телефоне доверия в образовательных учреждениях, подростковых клубах.

Организаторы акции - Комитет по делам молодежи администрации Уфы и Городской центр психолого-социального сопровождения «Индиго».

Телефоны доверия: 8-800-7000-183, 223-22-11. Звонок бесплатный и анонимный.

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