В Уфе стартует Неделя телефона доверия

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, главная цель акции - информировать школьников, студентов и их родителей о работе телефона доверия в Городском центре психолого-социального сопровождения «Индиго». Они могут сообщить анонимным психологам о своих проблемах, задать интересующие вопросы.
В рамках акции планируется информировать школьников, студентов о телефоне доверия в образовательных учреждениях, подростковых клубах.
Организаторы акции - Комитет по делам молодежи администрации Уфы и Городской центр психолого-социального сопровождения «Индиго».
Телефоны доверия: 8-800-7000-183, 223-22-11. Звонок бесплатный и анонимный.