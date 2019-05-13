В финале Кубка Турции в Сивасе сойдутся «Акхисар» и «Галатасарай»

По не вполне понятной причине клуб из провинциального городка стал для «жёлто-красных» едва ли не самым неудобным соперником: из последних пяти встреч номинальные хозяева победили трижды. Сначала они выбили «Галатасарай» из прошлогоднего розыгрыша Кубка Турции и в итоге стали обладателями трофея. Затем по пенальти переиграли их в Суперкубке, снова уведя приз прямо из-под носа. Наконец, в чемпионате, идя на последнем месте, «Акхисар» буквально разгромил грозного соперника 3:0!
Хлопнуть дверью на прощание
Уступив в минувшую субботу «Фенербахче», подопечные Чема Кавчака лишились даже математических шансов на сохранение прописки в Суперлиге. Команда идёт на последнем месте и за предыдущие 5 туров набрала одно очко. Меньше них забивает в Суперлиге только «Бурсаспор», больше пропускает лишь «Касымпаша» и в целом клуб выглядит классическим аутсайдером.
Однако в Кубке Турции коллектив просто преображается! Даже в двухматчевых противостояниях «Акхисар» не даёт противникам усомниться в серьёзности своих намерений, побеждая в обеих играх. Исключением стала стадия 1/8 финала, где «Кайсериспор» сумел-таки урвать ничью. Поражений с номинальными хозяевами ещё не случалось! И, похоже, они намерены, даже вылетев из высшего дивизиона, вновь принять участие в Лиге Европы.
Доминирующая сила турецкого футбола
«Галатасарай» в прошлом году не смог сделать золотой дубль только из-за досадного поражения от «Акхисара». В этом сезоне в какой-то момент подопечные Фатиха Терима, измотанные травмами и игрой на два фронта, опустились в середину турнирной таблицы, но взяли себя в руки и догнали «Истанбул Башакшехир», проведя 18 туров подряд без поражений!
Таким образом, между «жёлто-красными» и дублем снова стоит тот же соперник, который в последнее время слишком часто путается у них под ногами. Но стамбульский гранд провёл турнир не так уверенно, дважды находясь на грани вылета от команд из второго дивизиона «Хатайспора» и «Кечиоренгюджю».
Трудная, но ожидаемая победа
Как уже говорилось, игры с «Акхисаром» фавориту никак не удаются. Даже единственную победу в этом сезоне «жёлто-красные» добыли, благодаря голу Костаса Митроглу в компенсированное время. И всё же трофей должен достаться подопечным Фатиха Терима. В пользу этого говорит и набранная ими сумасшедшая форма, и затяжная серия неудач противника, и эпидемия травм в его рядах (о чём речь ещё впереди).
Катастрофические потери хозяев
Одна из причин низких результатов «Акхисара» кроется в большом количестве травмированных. Чем Кавчак не может рассчитывать в этом финале на Адигюзела, Корка, Юмлу, Лукача, Мигеля Лопеса, Цоцалича, Билала Кыса и Жозуэ. Как минимум половина из них из основного состава клуба, так что проблемы номинальных хозяев трудно переоценить.
У «Галатасарая» потерь всего три. И хотя Дердийок, Митроглу и Акбаба – футболисты более известные, всё-таки Фатиху Териму есть кем их заменить.
Судить финал будет Суат Арсланбога. В этом сезоне он показывает примерно по 4 жёлтых карточки за поединок, а к удалениям и вовсе прибегал всего трижды за 22 матча. Именно этот арбитр работал на февральском рандеву команд, когда гости в самой концовке вырвали победу.