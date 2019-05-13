В финале Кубка Турции в Сивасе сойдутся «Акхисар» и «Галатасарай»

Как уже говорилось, игры с «Акхисаром» фавориту никак не удаются. Даже единственную победу в этом сезоне «жёлто-красные» добыли, благодаря голу Костаса Митроглу в компенсированное время. И всё же трофей должен достаться подопечным Фатиха Терима. В пользу этого говорит и набранная ими сумасшедшая форма, и затяжная серия неудач противника, и эпидемия травм в его рядах (о чём речь ещё впереди).