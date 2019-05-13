mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии за наркоторговлю задержаны мать двоих детей и три ее сообщника

13 мая 2019, 12:07
Фото: 02.мвд.рф
Трое мужчин и женщина подозреваются в сбыте марихуаны и гашиша бесконтактным способом через систему тайников-закладок в Белебее, Туймазах и Октябрьском, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

28-летняя жительница села Нижнетроицкий Туймазинского района Башкирии воспитывала двоих детей и работала продавцом в продуктовом магазине. Ее задержали с поличным как участника группы, занимавшейся продажей марихуаны и гашиша. Женщина-диспетчер принимала заказы и называла клиентам места закладок.

Фото: 02.мвд.рф

Спецоперации по задержанию участников наркогруппировки одновременно проходили в городе Октябрьском и Туймазинском районе. Схему сбыта подпольного товара разработал 50-летний житель Октябрьского, который координировал действия всех участников и наладил поставку оптовых партий наркотиков в регион.

По местам проживания подозреваемых было обнаружено и изъято более 760 граммов гашиша, свыше 20 граммов марихуаны, средства для расфасовки и упаковки наркотических средств, электронные весы, банковские карты, сотовые телефоны.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Фото: 02.мвд.рф

Материалы по теме
В Уфе мать с сыном задержали за наркоторговлюУфимца посадили на восемь лет за наркоторговлюВ Башкирии бывшего фитнес-тренера посадили на семь лет за наркоторговлю
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48