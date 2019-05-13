В Башкирии за наркоторговлю задержаны мать двоих детей и три ее сообщника

28-летняя жительница села Нижнетроицкий Туймазинского района Башкирии воспитывала двоих детей и работала продавцом в продуктовом магазине. Ее задержали с поличным как участника группы, занимавшейся продажей марихуаны и гашиша. Женщина-диспетчер принимала заказы и называла клиентам места закладок.
Спецоперации по задержанию участников наркогруппировки одновременно проходили в городе Октябрьском и Туймазинском районе. Схему сбыта подпольного товара разработал 50-летний житель Октябрьского, который координировал действия всех участников и наладил поставку оптовых партий наркотиков в регион.
По местам проживания подозреваемых было обнаружено и изъято более 760 граммов гашиша, свыше 20 граммов марихуаны, средства для расфасовки и упаковки наркотических средств, электронные весы, банковские карты, сотовые телефоны.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.