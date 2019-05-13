В Башкирии за наркоторговлю задержаны мать двоих детей и три ее сообщника

Трое мужчин и женщина подозреваются в сбыте марихуаны и гашиша бесконтактным способом через систему тайников-закладок в Белебее, Туймазах и Октябрьском, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

28-летняя жительница села Нижнетроицкий Туймазинского района Башкирии воспитывала двоих детей и работала продавцом в продуктовом магазине. Ее задержали с поличным как участника группы, занимавшейся продажей марихуаны и гашиша. Женщина-диспетчер принимала заказы и называла клиентам места закладок. Фото: 02.мвд.рф Спецоперации по задержанию участников наркогруппировки одновременно проходили в городе Октябрьском и Туймазинском районе. Схему сбыта подпольного товара разработал 50-летний житель Октябрьского, который координировал действия всех участников и наладил поставку оптовых партий наркотиков в регион. По местам проживания подозреваемых было обнаружено и изъято более 760 граммов гашиша, свыше 20 граммов марихуаны, средства для расфасовки и упаковки наркотических средств, электронные весы, банковские карты, сотовые телефоны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Фото: 02.мвд.рф Материалы по теме В Уфе мать с сыном задержали за наркоторговлю Уфимца посадили на восемь лет за наркоторговлю В Башкирии бывшего фитнес-тренера посадили на семь лет за наркоторговлю