СМИ: Египет и Саудовская Аравия повлияли на решение Трампа по Ливии

В результате Вашингтон поддержал командующего ЛНА - ливийской нацармии, фельдмаршала Халифу Хафтара, информирует газета «Известия» 13 мая.
Сообщается, что Трампу к такому решению помогли прийти действия президента Египта Абдул-Фаттаха Халипа Ас-Сиси и принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Известно, что Хафтар стремится захватить ливийскую столицу - Триполи.
После беседы с представителями Египта и Саудовской Аравии у Трампа состоялись с ним телефонные переговоры на тему борьбы с террористами и установления демократии.
До этого США оказывали поддержку Правительству национального согласия Ливии, в которой на данный момент установилось двоевластие.