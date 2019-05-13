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СМИ: Египет и Саудовская Аравия повлияли на решение Трампа по Ливии

13 мая 2019, 12:07
Фото: ru.wikipedia.org
По материалам одного из американских СМИ, позиция лидера государства Дональда Трампа по Ливии изменилась благодаря действиям Египта и Саудовской Аравии.

В результате Вашингтон поддержал командующего ЛНА - ливийской нацармии, фельдмаршала Халифу Хафтара, информирует газета «Известия» 13 мая.

Сообщается, что Трампу к такому решению помогли прийти действия президента Египта Абдул-Фаттаха Халипа Ас-Сиси и принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Известно, что Хафтар стремится захватить ливийскую столицу - Триполи.

После беседы с представителями Египта и Саудовской Аравии у Трампа состоялись с ним телефонные переговоры на тему борьбы с террористами и установления демократии.

До этого США оказывали поддержку Правительству национального согласия Ливии, в которой на данный момент установилось двоевластие.

#Новости#Ольга Яковлева#Политика
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