Между обороной и атакой: как тульский «Арсенал» стал фаворитом лиги

Если же брать ключевые показатели, то при Кононове команда была на 11-м месте, а сейчас поднялась на пятое с отрывом в один балл от четвертого «Спартака». Хорошая форма лидеров в атаке помогает команде играть в сбалансированный футбол и не атаковать огромным количеством игроков, рискуя получить контратаку. У Джорджевича и Ткачева по 11 очков по системе гол + пас, а Бакаев с восемью голами входит в топ-10 бомбардиров чемпионата. Несколько тревожит травма Джорджевича, который под вопросом на следующий матч, но в Туле есть, кому делать результат.