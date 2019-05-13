Между обороной и атакой: как тульский «Арсенал» стал фаворитом лиги

Тульский «Арсенал» после перерыва идет без поражений в лиге и показывает очень приятный глазу футбол, в то время как «Урал», наоборот, сбавил темп во втором круге, но уже обеспечил сохранение прописки за счет плохой игры «Крыльев». Тем не менее в первом матче именно «Урал», который лишь четыре раза в этом сезоне сыграл на ноль, одержал минимальную победу дома.
«Арсенал» Тула
«Арсенал» при Черевченко не только сохранил хороший комбинационный футбол, который поставил еще Кононов, но и нашел баланс между обороной и атакой. При Кононове только у четырех команд была хуже оборона по показателю xG – больше пропускали «Енисей», «Урал», «Анжи» и «Крылья». После перерыва на сборы в 11-и турах команда идет на четвертом месте по оборонительному показателю – это просто огромный прогресс в рамках одного подготовительного цикла. Весной лучше защищаются только «Динамо», «Зенит» и «Локомотив».
Прагматичный футбол немного во вред сыграл атаке (спад с шестого места на девятое), но это только первое впечатление. На самом же деле «Арсенал» атакует едва ли не еще эффективнее, чем при Кононове (вспомним топ-комбинацию с голом против «Крыльев»), но немного закрывается, когда его устраивает счет. При Кононове он продолжал активно атаковать, когда вел в счете, но это скорее пагубно сказывалось на результате – достаточно часто упускал нить игры и отдавал победу.
Если же брать ключевые показатели, то при Кононове команда была на 11-м месте, а сейчас поднялась на пятое с отрывом в один балл от четвертого «Спартака». Хорошая форма лидеров в атаке помогает команде играть в сбалансированный футбол и не атаковать огромным количеством игроков, рискуя получить контратаку. У Джорджевича и Ткачева по 11 очков по системе гол + пас, а Бакаев с восемью голами входит в топ-10 бомбардиров чемпионата. Несколько тревожит травма Джорджевича, который под вопросом на следующий матч, но в Туле есть, кому делать результат.
«Урал»
Если «Арсенал» прибавил после паузы, то «Урал», наоборот, сильно сбавил. До перерыва у него были те же проблемы – гиперсфокусированность на атаке и ужасная оборона. После найти баланс не удалось, но еще и просела игра в атаке. По xG команда с седьмого места скатилась на 11-е, а по ожидаемым очкам – с 12-и на 15. По факту, уровень игры «Урала» после перерыва – это зона прямого вылета, рядом с «Анжи».
Проблему можно искать отчасти в том, что сильно сдал Бикфалви либо к нему привыкли. Если в прошлом сезоне у него было 0,37 xG+xA/90, то в этом - 0,27 xG+xA/90. Но отчасти беда просто в том, что атака «Урала» сильно заточена на двух-трех игроках, и когда они в плохой форме, нет системы, которая бы это компенсировала.
В целом «Уралу» очень повезло сыграть на ноль в домашнем матче, хотя качество игры предполагает, что он должен был пропустить.