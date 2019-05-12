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В Уфе определили лучшего всадника третьего этапа турнира «Терра Башкирия»

12 мая 2019, 08:05
Фото: Администрация Уфы
По результатам третьего этапа лучшим всадником стал Павел Караськин из Зианчуринского района.

Накануне, 11 мая, на ипподроме «Акбузат» в Уфе прошел третий этап конно-спортивного турнира «Терра Башкирия», приуроченный к 100-летию Башкирии.

Как сообщили в администрации Уфы, соревновались конники из Бурзянского, Дюртюлинского, Зианчуринского и Чекмагушевского районов. В холле ипподрома была представлена ярмарка, на которой посетители могли ознакомиться с продукцией товаропроизводителей районов-участников.

Сначала на предварительных скачках определяется чемпион района, затем обладатели первого и второго мест соревнуются между собой на лошадях ипподрома «Акбузат», которые достаются им по жребию.

По результатам третьего этапа лучшим всадником стал Павел Караськин из Зианчуринского района.

Напомним, что в конном турнире «Терра Башкирия» участвуют лошади башкирской породы. Финальные соревнования состоятся 11 октября 2019 года.

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