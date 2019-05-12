В Башкирии 33-летний мужчина уехал на своем автомобиле и пропал

В Башкирии пропал без вести 33-летний житель Стерлитамака Рустам Фаттахов. Его не видели дома с 8 мая.
Известно, что мужчина вышел из дома в тот день, сел в свою машину Fiat Albea и уехал. С тех пор о нем больше не было вестей. Поиски пропавшего ведут полиция и волонтеры.
Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, худощавый, короткие русые волосы и серо-зеленые глаза.
Был одет в бело-голубую клетчатую рубашку с коротким рукавом, голубые беррмуды и коричневые сандалии.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8-987-10-60-601 или 02.