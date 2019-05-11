За сутки в Башкирии зафиксировано четыре природных пожара

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, за сутки на территории республики произошло четыре природных пожара - в Зианчуринском (3 га) и Белорецком (31 га) районах.
На данный момент удалось потушить очаги пожара на площади 32,4 га. Напомним, что в республике действует противопожарный режим, жителям республики ограничили выезд на пикники.
Особенно напряженная ситуация с возгоранием сухой трав обстоит в Абзелиловском, Архангельском, Баймакском, Белокатайском, Белорецком, Мелеузовском, Стерлитамакском, Учалинском и Хайбуллинском. Здесь введен четвертый класс пожароопасности.
Всего с начала 2019 года в Башкирии зарегистрировано 1459 случаев загорания сухой травянистой растительности, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.