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За сутки в Башкирии зафиксировано четыре природных пожара

11 мая 2019, 04:46
Фото: Pixabay
Общая площадь территории, пострадавшей от стихии, составляет 34 га.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, за сутки на территории республики произошло четыре природных пожара - в Зианчуринском (3 га) и Белорецком (31 га) районах.

На данный момент удалось потушить очаги пожара на площади 32,4 га. Напомним, что в республике действует противопожарный режим, жителям республики ограничили выезд на пикники.

Особенно напряженная ситуация с возгоранием сухой трав обстоит в Абзелиловском, Архангельском, Баймакском, Белокатайском, Белорецком, Мелеузовском, Стерлитамакском, Учалинском и Хайбуллинском. Здесь введен четвертый класс пожароопасности.

Всего с начала 2019 года в Башкирии зарегистрировано 1459 случаев загорания сухой травянистой растительности, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

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