«Все сгорело»: мать-одиночка из Башкирии просит помочь после пожара

– Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, может, есть у кого стенка или еще что-то из мебели, которой вы не пользуетесь. Позвоните по номеру +79872462990 и предложите забрать, купить не сможет – нет возможности, так как нужен полный ремонт комнаты, замена окна и двери, – уточнила она.