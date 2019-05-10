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«Все сгорело»: мать-одиночка из Башкирии просит помочь после пожара

10 мая 2019, 07:07
Фото: Марина Омурзакова / Социальные сети.
В социальных сетях Марина Омурзакова из Башкирии просит жителей республики помочь восстановить жилье матери-одиночки из Туймазов. По ее словам, обращаться за помощью пришлось из-за пожара, который произошел 9 мая.

– Слава Богу, пострадавших нет. Пожар произошел из-за того, что взорвался телевизор. Целыми остались только диван, плита и тумба, остальное все сгорело, – объяснила ситуацию она.

Марина Омурзакова сообщила, что пострадавшая воспитывает двоих детей сама, восстановиться ей самостоятельно будет сложно, поэтому приходится просить помочь с мебелью, техникой, вещами, предметами быта. Женщина также добавила, что жительнице Туймазов уже помогли с небольшим косметическим ремонтом.

– Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, может, есть у кого стенка или еще что-то из мебели, которой вы не пользуетесь. Позвоните по номеру +79872462990 и предложите забрать, купить не сможет – нет возможности, так как нужен полный ремонт комнаты, замена окна и двери, – уточнила она.

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