В Кургане масштабно отпраздновали 74-годовщину победы в ВОВ

В области в настоящее время начались сезонные пожары, и руководство занимается решением этой проблемы. Однако, даже двухчасовой сон, врио губернатора и его заместители сочли своим долгом участие в параде Победы, а также личное поздравление ветеранов.
Как сообщает kursdela.biz, Шумков лично пригласил на парад 92-летнюю труженицу тыла Александру Ивановну. Он ответил на письмо ее правнучки, которая написала, что пенсионерка мечтает увидеть парад со спецтрибуны для ветеранов. Уже на следующий день женщину пригласили на парад.
«Вся страна воевала, и Курганская область тоже. Так, она стала базой, источником силы нашей державы в те сложные времена. Важно помнить об этом, однако долг заключается также и в образе жизни, при котором светлой памяти этих людей не будет стыдно за нас, в стране и территории, которую они защитили, в состоянии наших душ и памяти», - сказал Вадим Шумков.
Вместе с тем, в празднике, наряду с Шумковым, приняли участие и его сыновья - старший уже прошел службу в Преображенском полку в Кремле, а младший учится в школе. Для них региональный глава сам провел экскурсию, рассказав о военной технике и подвигах деда во время ВОВ.
Кроме того, впервые в ТЦ Пушкинский известные военные песни сыграл симфонический оркестр, а вечером, на главной сцене Кургана выступила группа Яхонт.
Отмечается, что праздник коснулся и эвакуированных из своих сел жителей, которые стали жертвами пожаров. Для них в Курганском оздоровительном комплексе была организована концертная программа, во время которой, помимо представления, люди получили еду, одежду и медпомощь.