В Кургане масштабно отпраздновали 74-годовщину победы в ВОВ

«Вся страна воевала, и Курганская область тоже. Так, она стала базой, источником силы нашей державы в те сложные времена. Важно помнить об этом, однако долг заключается также и в образе жизни, при котором светлой памяти этих людей не будет стыдно за нас, в стране и территории, которую они защитили, в состоянии наших душ и памяти», - сказал Вадим Шумков.