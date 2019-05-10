«Аэрофлот» отменил уфимские рейсы на самолете «Суперджет»

Напомним, 5 мая вечером в аэропорту Шереметьево произошла экстренная посадка одного из самолетов авиакомпании. Из находившихся на борту 78 человек выжили только 37. Эксперты «Новой газеты» сошлись во мнении, что ответственность за катастрофу самолета «Суперджет» лежит на авиакомпании «Аэрофлот». Все аргументы представлены здесь.