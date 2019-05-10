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«Аэрофлот» отменил уфимские рейсы на самолете «Суперджет»

10 мая 2019, 18:45
Фото: fn-volga.com
Сегодня авиакомпания «Аэрофлот» отменила 14 парных рейсов на самолете «Суперджет», сообщает «Интерфакс» ссылаясь на онлайн-табло Шереметьево.

В издании сообщают, что среди отмененных рейсов Уфа, а также Ижевск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Краснодар, Нижний Новгород, Саратов, Белгород, Казань, Пермь, Вильнюс и Волгоград. Уточняется, что рейсы с перевозкой туда-обратно отменены из аэропорта Шереметьево.

По данным СМИ, до этого авиакомпания отменила 12 парных рейсов, а за день до этого перенесла или отменила более 10 рейсов.

Напомним, 5 мая вечером в аэропорту Шереметьево произошла экстренная посадка одного из самолетов авиакомпании. Из находившихся на борту 78 человек выжили только 37. Эксперты «Новой газеты» сошлись во мнении, что ответственность за катастрофу самолета «Суперджет» лежит на авиакомпании «Аэрофлот». Все аргументы представлены здесь.

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