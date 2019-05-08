В Москве задержали второй за сутки рейс «Суперджета» компании «Аэрофлот»

Sukhoi Superjet 100 стал первым пассажирским самолетом, который разработали и стали производить в стране после распада Советского Союза. На этот проект ушло восемь лет и 44 млрд руб, сообщают СМИ, а стоимость одного самолета составляет 1 млрд 800 млн руб. В эксплуатацию самолет авиакомпаниям передан в 2011 году.