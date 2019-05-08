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В Москве задержали второй за сутки рейс «Суперджета» компании «Аэрофлот»

8 мая 2019, 10:22
Фото: pixabay.com
Сначала перенесли рейс в Ригу, а потом в Минск, сообщают СМИ.

Сегодня утром в аэропорту Шереметьево почти на четыре часа задержали рейс «Аэрофлота», сообщает РБК. Самолет Sukhoi Superjet 100 должен был вылететь в Минск в 8.35 московского времени, рейс перенесли на 12.30 из-за технической неполадки, как объяснили пассажирам.

Ранее перенесли вечерний рейс «Аэрофлота» в Ригу, а выполнял его также Superjet 100. Самолет «Суперджет» должен был вылететь в 23:00, но вылет отменили из-за запаха горелой проводки. Правда, потом выяснилось, что самолет исправен.

Внимание к самолетам Sukhoi Superjet 100 особенно выросло после трагедии рейса «Москва – Мурманск» 5 мая, после взлета пилоты решили вернуться из-за проблем со связью. При посадке самолет загорелся, погибли 41 человек из 78 находившихся на борту.

Sukhoi Superjet 100 стал первым пассажирским самолетом, который разработали и стали производить в стране после распада Советского Союза. На этот проект ушло восемь лет и 44 млрд руб, сообщают СМИ, а стоимость одного самолета составляет 1 млрд 800 млн руб. В эксплуатацию самолет авиакомпаниям передан в 2011 году.

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