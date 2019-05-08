В Москве отменили вылет Superjet 100 из-за запаха гари

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Шереметьево в Ригу вчера вечером отменили из-за запаха гари, сообщает «Дождь» со ссылкой на телеграмм-канал Mash. Как рассказал «Москве 24» пассажир, всех находившихся на борту вывели из самолета и вернули в аэропорт, через два часа они отправились другим лайнером Superjet.