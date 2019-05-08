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В Москве отменили вылет Superjet 100 из-за запаха гари

8 мая 2019, 07:52
Фото: mkset.ru
Пассажиров отправили на другом лайнере, сообщили СМИ.

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Шереметьево в Ригу вчера вечером отменили из-за запаха гари, сообщает «Дождь» со ссылкой на телеграмм-канал Mash. Как рассказал «Москве 24» пассажир, всех находившихся на борту вывели из самолета и вернули в аэропорт, через два часа они отправились другим лайнером Superjet.

Рейс выполняли авиакомпании «Аэрофлот» и Air Baltic. Он был назначен на 22:55, в итоге вылет состоялся в 01:19.

Как сообщает «Пятый канал», кто-то из пассажиров почувствовал запах гари, остальные запаниковали, поэтому их эвакуировали. К самолету подогнали пожарные машины. Неисправностей при осмотре лайнера специалисты не обнаружили. При этом собеседник «Москвы 24» отметил, что сами пассажиры ничего подозрительного не заметили.

5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Погибли 41 человек из 78 находящихся на борту. Приоритетной версией происшествия названы ошибки пилотов.

Росавиация и минтранспорта ранее заявили, что пока не видят причин для прекращения полетов Superjet. Однако в соцсетях появляются сообщения пользователей о нежелании летать на этих бортах.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник посоветовал пассажирам не покупать билеты на рейсы, которые выполняются на лайнерах типа SSJ00, передает News.ru.

Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов потребовал проведения внеочередной проверки всех самолетов SSJ100 и запрета полетов на этих воздушных судах до получения результатов расследования.

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