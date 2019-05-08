В МЧС Башкирии предупредили жителей об аномальной жаре

В МЧС по РБ в очередной раз напомнили о правилах поведения во время отдыха при сильной жаре и напомнили, что по республике действует особый противопожарный режим. Категорически запрещено сжигать мусор, сухую траву. Подробнее об этом можно почитать здесь.