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В МЧС Башкирии предупредили жителей об аномальной жаре

8 мая 2019, 10:52
Фото: Mkset.ru
Она будет держаться в городе с 9 по 13 мая.

Согласно данным Башгидромета, с 9 по 13 мая местами по республике ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

В МЧС по РБ в очередной раз напомнили о правилах поведения во время отдыха при сильной жаре и напомнили, что по республике действует особый противопожарный режим. Категорически запрещено сжигать мусор, сухую траву. Подробнее об этом можно почитать здесь.

В случае возникновения опасности или чрезвычайной ситуации звоните по единому телефону вызова экстренных служб -112.

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