В МЧС Башкирии предупредили жителей об аномальной жаре

Согласно данным Башгидромета, с 9 по 13 мая местами по республике ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.
В МЧС по РБ в очередной раз напомнили о правилах поведения во время отдыха при сильной жаре и напомнили, что по республике действует особый противопожарный режим. Категорически запрещено сжигать мусор, сухую траву. Подробнее об этом можно почитать здесь.
В случае возникновения опасности или чрезвычайной ситуации звоните по единому телефону вызова экстренных служб -112.