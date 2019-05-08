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В Германии говорят о «разбитой вдребезги» дружбе с США

8 мая 2019, 10:31
Фото: pxhere.com
Корреспондент немецкого ежедневного издания Suddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер считает, что дружба Германии с США «разбита вдребезги».

Такой вывод представитель западной прессы сделал после отмены визита американского госсекретаря Майка Помпео в Берлин. Об этом пишет RNS.

По мнению Бресслера, по прошествии двух лет с начала президентства Дональда Трампа, то, что раньше называлось немецко-американской дружбой, «разбилось вдребезги».

Корреспондент Suddeutsche Zeitung в своих заметках подверг резкой критике внешнюю политику США, и в частности деятельность их президента Дональда Трампа. По словам Бресслера, американский лидер отстаивает интересы своей страны перед союзными государствами посредством политики «жесткой власти», а не с помощью «умной дипломатии».

Очень часто Вашингтон становит не союзником, а противником, против которого приходится объединяться в альянсы, информирует Даниэль Бресслер.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео отказался от поездки в Германию. В Берлине представитель Белого дома должен был пообщаться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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