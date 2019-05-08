В Германии говорят о «разбитой вдребезги» дружбе с США

Корреспондент Suddeutsche Zeitung в своих заметках подверг резкой критике внешнюю политику США, и в частности деятельность их президента Дональда Трампа. По словам Бресслера, американский лидер отстаивает интересы своей страны перед союзными государствами посредством политики «жесткой власти», а не с помощью «умной дипломатии».