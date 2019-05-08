Иран не станет соблюдать часть обязательств по ядерной сделке

Ранее США не раз обрушивались с критикой на СВПД. Год назад Вашингтон в одностороннем порядке вышел из соглашения. США даже снова ввели старые санкции против Ирана. В их числе и запрет на сделки с данной страной. Белый дом постоянно просит своих союзников отказаться от закупок иранской нефти.