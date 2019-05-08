Иран не станет соблюдать часть обязательств по ядерной сделке

Произойдет это по прошествии года после того, как Вашингтон в одностороннем вышел из соглашения, пишет RNS.
Иран отказывается выполнять два пункта Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Речь идет о хранении обогащенного урана и тяжелой воды. Через 60 дней страна снова начнет увеличивать уровни обогащения урана, сообщил президент Ирана Хасан Роухани.
Иранский лидер добавил, что его Тегеран не выходит полностью из ядерной сделки. У государств Европы есть два месяца на переговоры по СВПД. Разрыв соглашения будет опасен как для Ирана, так и для других стран.
Накануне западные СМИ уже сообщали о том, что Тегеран планирует приостановить выполнение части обязательств по ядерной сделке. При этом полностью выходить из договора Иран не хочет.
Ранее США не раз обрушивались с критикой на СВПД. Год назад Вашингтон в одностороннем порядке вышел из соглашения. США даже снова ввели старые санкции против Ирана. В их числе и запрет на сделки с данной страной. Белый дом постоянно просит своих союзников отказаться от закупок иранской нефти.