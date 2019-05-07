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В Башкирии женщина с двумя маленькими детьми погибла в пожаре

7 мая 2019, 05:10
Фото: http://02.mchs.gov.ru/
Сейчас выясняются причины возникшего пожара и обстоятельства произошедшего.

Сегодня ночью, 7 мая, в начале третьего ночи произошел пожар в жилом одноэтажном доме на двух хозяев на улице Октябрьская в Давлеканово, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Семь человек личного состава и три единицы техники, бригады медиков и полиции выехали на место. На тушение подано четыре ствола «РСК-50».

В ходе тушения пожара обнаружены погибшие женщина, и двое детей: мальчик 2009 года рождения и девочка 2013 года рождения.

Работает следственно-оперативная групп, в том числе дознаватель МЧС России и сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.

Фото: http://02.mchs.gov.ru/

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