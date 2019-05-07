В Башкирии женщина с двумя маленькими детьми погибла в пожаре

Сегодня ночью, 7 мая, в начале третьего ночи произошел пожар в жилом одноэтажном доме на двух хозяев на улице Октябрьская в Давлеканово, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Семь человек личного состава и три единицы техники, бригады медиков и полиции выехали на место. На тушение подано четыре ствола «РСК-50».
В ходе тушения пожара обнаружены погибшие женщина, и двое детей: мальчик 2009 года рождения и девочка 2013 года рождения.
Работает следственно-оперативная групп, в том числе дознаватель МЧС России и сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.