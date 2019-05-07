Музыканты из ВКонтакте выступят на крупнейших европейских фестивалях

Лучшие молодые исполнители из России выступят перед десятками тысяч зрителей на одних из крупнейших фестивалей мира — Sziget в Венгрии и EXIT в Сербии. Чтобы претендовать на победу, достаточно поделиться своим творчеством ВКонтакте и иметь опыт выступлений на концертах.
В отборе на Sziget могут участвовать музыкальные коллективы любых жанров. Для этого нужно до 31 мая разместить в своём профиле или сообществе ВКонтакте публикацию с видеозаписью своего живого выступления, двумя собственными треками и хештегом #vktalents_sziget. Победитель исполнит 40-минутный сет на сцене Europe Stage, а также получит гонорар в размере 500 евро и 7-дневный пропуск на фестиваль, а его перелёты из Москвы до Будапешта и обратно оплатят организаторы.
Также победители станут участниками передачи «Учитесь слышать» в прямом эфире радио MAXIMUM. На той же сцене, что и победитель конкурса, выступят Иван Дорн, Idiotape, Rendez-Vous и другие популярные артисты из разных стран мира. Среди хедлайнеров фестиваля — Эд Ширан, The 1975, The National, Florence + The Machine, Foo Fighters, Twenty One Pilots, Мартин Гаррикс, Post Malone, Macklemore. Итоги отбора будут объявлены 6 июня в сообществе ВКонтакте с авторами.
Выиграть путёвку на EXIT могут российские диджеи и электронные музыканты, создающие музыку в жанре EDM. Чтобы получить шанс выступить на EXIT, исполнителю нужно до 24 мая разместить ВКонтакте видеозапись своего живого выступления и три музыкальных трека с хештегом #vktalents_exit.
Победитель сможет отыграть сет на одной из сцен фестиваля с оплатой трансфера, проживания и питания. В числе хедлайнеров EXIT — The Cure, The Chainsmokers, Dimitri Vegas & Like Mike, Карл Кокс. Шорт-лист претендентов на участие в EXIT, лучшего из которых выберут представители фестиваля, будет представлен 28 мая в сообществе ВКонтакте с авторами. 3 июня там же будет объявлен победитель.
Фестиваль Sziget проходит с 1993 года на острове Обуда в Будапеште. В 2018 году фестиваль включал около 1000 программ на 60 площадках и собрал 565 000 зрителей. Выступления на фестивале идут круглосуточно. Кроме музыкантов, на фестивале представлены артисты других направлений искусства — от театра до цирка. В 2019 году Sziget пройдет 7-13 августа.
Фестиваль EXIT впервые состоялся в 2000 году, а с 2001 года проходит в Петроварадинской крепости в городе Нови-Сад в Сербии. В 2018 году EXIT собрал 198 000 зрителей и был признан лучшим крупнейшим фестивалем на премии European Festival Awards. В 2019 году EXIT пройдёт 4-7 июля.
VK Talents — программа поддержки талантов ВКонтакте в музыке, литературе, дизайне и других сферах творчества. Недавно VK проводила среди пользователей конкурс кавер-версий на песни Булата Окуджавы, победители которого вошли в официальный сборник «БУЛАТ 95». Также VK помогла Bon Jovi найти музыкантов для разогрева перед концертом группы в Лужниках 31 мая.