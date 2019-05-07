Музыканты из ВКонтакте выступят на крупнейших европейских фестивалях

В отборе на Sziget могут участвовать музыкальные коллективы любых жанров. Для этого нужно до 31 мая разместить в своём профиле или сообществе ВКонтакте публикацию с видеозаписью своего живого выступления, двумя собственными треками и хештегом #vktalents_sziget. Победитель исполнит 40-минутный сет на сцене Europe Stage, а также получит гонорар в размере 500 евро и 7-дневный пропуск на фестиваль, а его перелёты из Москвы до Будапешта и обратно оплатят организаторы.