Morgan Stanley прекратит работу в РФ

Такая информация содержится в годовом отчёте подразделения компании в РФ, информирует газета «Известия» 7 мая.
В документе, который Morgan Stanley адресует ЦБ России, будет идти речь об отказе от лицензии на брокерский, банковский и депозитарный виды деятельности. Кроме этого, произойдет ликвидация департаментов, работающих на территории страны.
Ожидается, что прекращение деятельности компании состоится в первом квартале 2020 года. До этого срока банк будет работать в прежнем режиме. При этом Morgan Stanley оставит без изменений консалтинговую деятельность в России. Для него лицензия Центробанка не требуется.
Первое отделение банка было открыто в РФ в 1994 году.