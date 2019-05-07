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Morgan Stanley прекратит работу в РФ

7 мая 2019, 12:23
Фото: commons.wikimedia.org
Один из крупнейших банков США, Morgan Stanley, планирует закончить свою деятельность в России.

Такая информация содержится в годовом отчёте подразделения компании в РФ, информирует газета «Известия» 7 мая.

В документе, который Morgan Stanley адресует ЦБ России, будет идти речь об отказе от лицензии на брокерский, банковский и депозитарный виды деятельности. Кроме этого, произойдет ликвидация департаментов, работающих на территории страны.

Ожидается, что прекращение деятельности компании состоится в первом квартале 2020 года. До этого срока банк будет работать в прежнем режиме. При этом Morgan Stanley оставит без изменений консалтинговую деятельность в России. Для него лицензия Центробанка не требуется.

Первое отделение банка было открыто в РФ в 1994 году.

#Новости#Ольга Яковлева#Общество
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